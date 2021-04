Lors du conseil des ministres de ce jeudi 22 avril 2021, la lutte contre Ebola et Coronavirus était au centre des préoccupations du président guinéen.

Alpha Condé a instruit à cet effet aux services de sécurité à ne pas baisser la garde. Il a également invité les départements concernés par cette lutte à mettre un accent particulier sur les campagnes de sensibilisation dans les établissements scolaires et universitaires et sur l’application des mesures édictées par les autorités sanitaires.

La programmation d’événements et des cérémonies officielles, mérite une collaboration avec l’Agence nationale de la sécurité sanitaire (ANSS).

Extrait du compte-rendu du conseil des ministres

«Le Chef de l’Etat a instruit les autorités sanitaires et les services de sécurité à ne pas baisser la garde dans la lutte contre la pandémie à la Covid-19 et l’épidémie à virus Ebola. Il a invité les départements concernés à intensifier les campagnes de sensibilisation, de dépistage et de vaccination, notamment dans les établissements scolaires et universitaires. Il a donné au Ministre en charge de la Sécurité des directives pour l’application rigoureuse des mesures barrières édictées et le respect strict des interdictions d’ouverture de certains lieux de réjouissance.

Le Président de la République a invité les membres du Conseil à tenir systématiquement compte du contexte pandémique qui prévaut lors de la programmation d’évènements ou de cérémonies officiels. Une collaboration étroite avec l’ANSS est impérative et tout regroupement présentant des risques potentiels de contamination doit être annulé ou reporté, sans hésitation»