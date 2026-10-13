Élections régionales et sénatoriales : La réaction d’Oumar Sano du Bloc Libéral…

Le président Mamadi Doumbouya a fixé, par décret lu à la télévision nationale le lundi 12 octobre 2026, les dates des élections des conseillers régionaux au 29 novembre et des élections sénatoriales au 20 décembre 2026. À la suite de cette annonce, le Bloc Libéral (BL) appelle à garantir la transparence et la crédibilité du processus électoral.

Dans une interview accordée à Guinee360.com, le président du parti, Oumar Sanoh, a réaffirmé l’attachement de sa formation politique à l’organisation régulière des élections et au fonctionnement normal des institutions. « Les élections régionales et sénatoriales constituent des étapes importantes dans la construction des institutions de notre pays », a-t-il déclaré.

Toutefois, le responsable politique estime que la fixation des dates ne suffit pas à garantir la crédibilité des scrutins. Il insiste sur la nécessité de réunir les conditions juridiques, techniques et politiques indispensables à leur organisation.

Interrogé sur la légalité du calendrier annoncé, Oumar Sanoh a évité de tirer des conclusions hâtives. Il appelle plutôt les autorités compétentes à veiller au respect des dispositions légales, des délais et des exigences nécessaires à la tenue d’élections libres, transparentes et crédibles.

Pour le président du BL, la transparence en amont est essentielle pour prévenir les contestations et favoriser l’acceptation des résultats par l’ensemble des acteurs. « Tout ce qui nous tient à cœur, c’est la régularité et la transparence du processus », a-t-il souligné.

Oumar Sanoh a également rappelé les réserves exprimées par son parti à l’égard du Code électoral promulgué en 2025. Selon lui, plusieurs dispositions de ce texte seraient contraires à la Constitution.

Pour le BL, l’enjeu dépasse donc la seule fixation des dates. Il s’agit surtout de s’assurer que le cadre juridique est conforme aux textes en vigueur et que les structures chargées de l’organisation des élections disposent des conditions nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

« Ce qui nous importe, c’est de savoir si les conditions techniques, juridiques et politiques sont réunies », a conclu Oumar Sanoh, appelant les autorités à prendre les dispositions nécessaires pour garantir le bon déroulement des scrutins.