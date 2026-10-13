Petit Simbaya : l’autopsie a révélé la cause du décès de Mamadou Daye et Kadiatou

Les circonstances de la mort de Mamadou Daye Diallo et de Kadiatou Keita, retrouvés sans vie dans une voiture, le lundi 12 octobre 2026, à Petit Simbaya, dans la commune de Lambanyi, se précisent.

Selon les conclusions de l’autopsie présentées par la Police technique et scientifique, les deux victimes seraient mortes d’une intoxication au monoxyde de carbone.

Face à la presse, le colonel Mohamed N’Diaye, directeur général de la Police technique et scientifique, a expliqué que les deux victimes se trouvaient dans le véhicule, moteur en marche, jusqu’à épuisement du carburant. Une situation qui aurait favorisé l’accumulation de ce gaz toxique.

« Les deux amants sont venus rester dans le véhicule. Ils ont allumé le moteur et se sont mis à causer jusqu’à ce que le carburant soit épuisé et que la batterie se décharge. Il y a donc eu une accumulation de monoxyde de carbone », a-t-il expliqué.

Le responsable de la Police technique et scientifique a également indiqué que les examens médico-légaux avaient révélé la présence de monoxyde de carbone dans les prélèvements effectués sur les cœurs des victimes. Un élément qui, selon lui, confirme la piste de l’intoxication.

Au moment de la découverte des corps, le véhicule était à court de carburant et sa batterie était déchargée. Sur la base des conclusions présentées, les enquêteurs écartent l’hypothèse de l’intervention d’une tierce personne.

« C’est donc par intoxication au monoxyde de carbone qu’ils sont morts. Il ne s’agit pas de l’intervention d’une tierce personne », a conclu le colonel Mohamed N’Diaye.