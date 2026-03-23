À l’approche des élections législatives et communales prévues le 24 mai 2026, la pression monte pour les partis politiques et les candidats indépendants. Le compte à rebours est désormais enclenché.

La Direction générale des élections (DGE) a fixé au 29 mars 2026 la date limite de dépôt des dossiers de candidature. À la date du 23 mars, il ne reste donc plus qu’une semaine aux acteurs politiques pour se conformer à cette exigence administrative.

Cependant, le cadre légal présente une zone d’ombre. Le code électoral prévoit des délais distincts selon les types de scrutin, sans préciser le cas d’élections organisées de manière couplée, comme c’est le cas cette année.

Le texte encadre pourtant clairement chaque échéance. Pour les législatives, l’article 165 dispose : « Les déclarations de candidature sont déposées à la Direction exécutive nationale des élections, 55 jours au plus, avant la date du scrutin par le mandataire du parti politique ou du mandataire de la liste de candidats indépendants. »

S’agissant des communales, l’article 227 indique : « La déclaration de candidature aux élections communales doit être déposée 45 jours avant la date du scrutin par le mandataire de la liste. »

La question de la caution est également précisée par l’article 277, qui stipule que les candidats doivent verser « une caution au Trésor public contre récépissé. Pour les élections législatives, 55 jours au plus tard avant le scrutin ; pour les élections communales, 45 jours au plus tard avant le scrutin. »

En l’absence de clarification officielle, le chronogramme fixé par la DGE s’impose de facto, réduisant considérablement les marges de manœuvre. À une semaine de la clôture des dépôts, les états-majors politiques sont engagés dans une véritable course contre la montre.

Entre la constitution des listes, la collecte des pièces administratives et le paiement de la caution, le délai apparaît particulièrement serré. Tout retard pourrait compromettre la participation de certains candidats à ces scrutins majeurs.