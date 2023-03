Le Cirque Tinafan a participé à la 19e édition de la Rencontre Interculturelle du Cirque d’Abidjan (RICA) qui s’est tenue du 13 au 19 Mars 2023. Outre la Guinée, le festival a connu la participation de plusieurs compagnies venues du Canada, de la Suède, de la France, de l’Éthiopie, du Burkina, du Nigeria, de l’Italie et du Japon.

Avec sa nouvelle création intitulée “FASSO KAGNI”, le cirque Tinafan s’est démarqué de par sa performance scénique, ses acrobaties et surtout la mise en scène de sa diversité culturelle. «acclamé et réclamé partout, le Cirque Tinafan est une référence en Afrique et la Guinée doit être fière de cette école», se réjouit le manager Daouda Camara interrogé par Guinee360.com.

Le Cirque Tinafan est une compagnie issue du Centre d’art acrobatique KEITA FODEBA créé en l’an 2000 sur l’initiative de l’ancien ministre de la Culture, Baïlo Teliwel Diallo, à l’époque, Directeur national de la Culture, de Laurent Chevalier, cinéaste et réalisateur français, Riad Chaloub, ancien chef de cabinet du ministère de la culture, Ibrahima Bamba, aujourd’hui directeur et formateur au sein dudit Centre.

Construit par l’ambassade de France et équipé par l’Unicef, le centre a formé plusieurs jeunes Guinéens et d’autres venus de plusieurs pays d’Afrique tels que le Burkina, la Sierra Leone, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Mali.

Depuis sa création, le centre est en partenariat avec plusieurs compagnies de cirque en Afrique, en Amérique, en Europe et en Asie. «Plusieurs de nos anciens élèves évoluent aujourd’hui dans les plus grandes compagnies dans le monde à savoir le Cirque du Soleil, Universoul CIRCUS, Cavalia», explique Daouda.

Le cirque Tinafan du Centre d’art acrobatique KEITA FODEBA a remporté plusieurs trophées notamment “l’Afrique à un incroyable talent en 2016” avec les frères SYLLA et la compétition “AFRO SUPER TALENT” avec REBONDEUR présentement au Canada pour une série de Tournée.