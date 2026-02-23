À la suite des incidents survenus dimanche au stade Petit Sory de Nongo, en marge de la 17ᵉ journée de la Ligue 1 Guicopres, le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a réagi lundi à travers un communiqué. Le département en charge des Sports condamne fermement ces violences et annonce l’ouverture d’une enquête en collaboration avec la Fédération Guinéenne de Football (FGF).

La rencontre entre le Hafia FC et l’AS Kaloum, disputée au stade Petit Sory, a été émaillée d’importants actes de vandalisme et de destructions. Après une première réaction de la Ligue Guinéenne de Football Professionnel, le ministère est à son tour monté au créneau. Il annonce “l’ouverture immédiate d’une enquête”, en coordination avec la FGF et les autorités de sécurité, afin d’identifier les auteurs des troubles et d’établir les responsabilités.

Trois mesures supplémentaires annoncées

Outre l’enquête, le MJS dévoile trois mesures destinées à prévenir de nouveaux incidents. Il s’agit notamment du renforcement du dispositif sécuritaire dans les stades dès les prochaines journées, de l’application de sanctions disciplinaires appropriées et du lancement d’un plan national de sécurisation des compétitions sportives.

Ce plan prévoit, entre autres, la formation des stadiers, l’amélioration des infrastructures et une plus grande responsabilisation des clubs dans la gestion de leurs supporters.

Ces actes de vandalisme, attribués au débordement de certains supporters, interviennent dans un contexte marqué par un déficit important d’infrastructures sportives en Guinée, ce qui accentue la vulnérabilité des installations existantes.