“La télévision est une fenêtre ouverte sur le monde, elle éclaire les esprits et renforce la démocratie.” Cet adage résume parfaitement l’importance de la télévision parlementaire, qui voit officiellement le jour ce vendredi 21 février 2025 au Palais du peuple. Une première dans l’histoire de notre pays qui symbolise l’engagement du Conseil National de la Transition (CNT) à rapprocher les institutions des citoyens.

La vision est celle du Président de la République, son Excellence le Général Mamadi Doumbouya. Sa concrétisation a été possible grâce au leadership éclairé du Président du CNT, Dr Dansa Kourouma. À travers son engagement indéfectible et son audace réformatrice, il a su transformer un projet ambitieux en une réalité palpable. Avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), la Guinée dispose désormais d’une chaîne dédiée entre autres à la vie parlementaire, une avancée majeure pour la transparence et la démocratie.

Le Président du CNT, qu’on l’aime ou pas, incarne des valeurs de rigueur, de travail et un patriotisme sans faille. Ses collaborateurs, parfois sceptiques face à l’envergure de ses idées, finissent toujours par reconnaître son sens aigu de l’anticipation. Avec lui, l’impossible devient possible, Parlement TV en est une parfaite illustration et quoi dire de l’avancement spectaculaire des travaux de construction du premier siège de l’Assemblée nationale !

Parlement TV, cette nouvelle chaîne ne se contente pas de diffuser des débats et délibérations institutionnels ; elle vise notamment à rendre lisibles et accessibles les activités du CNT, à promouvoir les acquis du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD), à vulgariser les textes de loi, à donner la parole aux populations pour exprimer leurs attentes et préoccupations et à renforcer la reddition des comptes. Par une grille de programmes riche, diversifiée et dynamique, de nombreuses émissions seront diffusées en plusieurs langues nationales. La nouvelle chaine faite par et pour les Guinéens, réunit les populations autour d’un idéal commun : une gouvernance transparente et participative.

Désormais, les téléspectateurs pourront suivre en temps réel l’action parlementaire avec le numéro *120* sur Startimes et bientôt sur Canal et d’autres bouquets. Ce médium moderne avec des équipements de dernière technologie permettra aux Guinéens de mieux comprendre les textes de loi qui régissent leur quotidien. Parlement TV devient ainsi un instrument d’éveil citoyen et un pilier de consolidation de la refondation en cours et de notre démocratie.

Avec cette initiative, Dr Dansa Kourouma confirme encore une fois sa volonté de moderniser l’action parlementaire et d’impliquer chaque citoyen dans la gestion des affaires publiques. Avec Parlement TV, nous vivons une révolution médiatique au service du peuple. Une télé qui nous ressemble et nous rassemble.

Oumar Diakhaby

Directeur de la DCI-CNT