Sous la tutelle du ministère des Postes, des télécommunications et de l’économie numérique, l’Agence nationale du service universel des télécommunications et du numérique (L’ANSUTEN) vient de clôturer son programme (R-CUN) ce mercredi 21 février 2023.

Renforcer les compétences des jeunes diplômés pour promouvoir le numérique, afin d’en faire un levier économique et de développement au bénéfice de la population guinéenne, tel est l’objectif du programme R-CUN.

« Le programme R-CUN est pluriannuel, et s’adresse à toutes les couches de la société surtout les jeunes, les femmes, aux personnes en situation de handicap ou ayant des besoins spéciaux et aux habitants des zones rurales et défavorisées. Dans la perspective de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes, l’agence nationale du service universel des télécommunications et du numérique a dédié cette première phase du programme projet aux jeunes diplômés issus de la filière type. Le projet a réussi à promouvoir un accompagnement de bout en bout. Une cohorte de 150 jeunes issus d’enseignement supérieur publics et privés ont été renforcés pendant trois semaines de formation en culture d’entreprise, techniques de recherche d’emploi, gestion de projets, administration réseaux, administration des bases de données, et en notion de cybersécurité. À la suite d’une évaluation, 70 candidats ont bénéficié des stages professionnels et les 80 autres candidats vont bénéficier d’un accompagnement technique et financier pour passer des certifications en administration réseau, développement d’applications, intégration des solutions, administration des bases de données », expliqué Mamady Doumbouya, directeur général de l’ANSUTEN.

En sa qualité de partenaire technique du projet, Mountaga Keïta de TULIP industrie a exhorté les jeunes bénéficiaires du programme à se mettre à la tâche pour matérialiser les connaissances acquises : « utiliser ses lieux et outils de travail pour vous performer encore plus, ne travailler pas que pour de l’argent, pour gagner la paye de la fin du mois ou travailler de 8 h à 17 h. C’est le moment où vous pouvez devenir des experts et votre expertise vous mènera très loin et nous aussi les entreprises, on a besoin de vous, alors travaillez avec ardeur parce que la Guinée n’a rien à envier aux autres pays. »

Venu représenter son département à cette cérémonie de clôture, le Chef de cabinet du ministère des Postes et télécommunications N’Fally Sylla rassure de la bonne volonté de son ministère à accompagner les jeunes dans la poursuite de cette initiative.

« Ce programme est une concrétisation de la volonté manifeste du président de la République de faire de la jeunesse guinéenne le fer de lance du développement économique de notre pays.

Ce sont 150 jeunes issus des filières de technologies de l’information et de la communication qui ont bénéficié de renforcement de capacités dans le cadre du numérique ces trois semaines de formation ont permis à ces jeunes de lier la théorie à la pratique.

À cette occasion, je voudrais remercier au nom du ministère des Postes, des télécommunications et de l’économie numérique, toutes les parties prenantes qui ont contribué à la formation de ces jeunes.

Le MPTEN, vous accompagnera à travers l’ANSUTEN dans votre insertion professionnelle conformément à ses prérogatives. Je vous exhorte donc à la persévérance et à la rigueur dans votre travail ».

S’exprimant au nom de la société de téléphonie MTN Guinée, Fanta Kaba rappelle les quelques axes sectoriels dans lesquelles ils accompagnent l’ANSUTEN en tant que partenaire.

«En 2023 les actions en faveur des technologies créatives et de l’économie numérique vont être accentuées de sorte à créer plus de valeur et plus d’emplois pour les jeunes, mais aussi les femmes et les personnes en situation de handicap. La croissance économique et numérique étant de plus en plus liées, cette transformation digitale et une solution à l’employabilité des jeunes, car c’est le numérique qui est à l’origine de secteurs innovants. C’est à cet effet qu’il est important pour MTN de saluer et d’accompagner l’initiative de l’ANSUTEN qui vise à renforcer et à soutenir les capacités des jeunes acteurs des TIC dans le but de bénéficier des opportunités de la quatrième révolution industrielle ».

« En ce jour qui marque la clôture de ce projet de renforcement de nos capacités dans les métiers du numérique, nous récipiendaires, saluons l’initiative de l’ANSUTEN qui consiste à dénicher le talent à travers les institutions d’enseignements supérieurs. Nous bénéficiaires avons décidé de nous constituer en volontaires pour appuyer l’ANSUTEN dans ces missions à la hauteur de nos compétences. Nous ferons de nos connaissances un outil de développement et de croissance économique en Guinée », déclare Aïcha Kaba représentante des bénéficiaires dudit programme.

La cérémonie a pris fin par la remise de satisfécits aux différents partenaires et aux bénéficiaires du programme.