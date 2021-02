Pour éradiquer l’épidémie à virus Ebola, le gouvernement guinéen à travers l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS) et le soutien de ses partenaires va lancer la campagne de vaccination ce mardi 23 février à Dubreka et N’Zérékoré épicentre de la maladie.

«Le vaccin sera présenté au niveau de l’hôpital régional et il sera ensuite acheminé sur Gouéké afin d’y faire un lacement en présence des autorités sanitaires. Les personnes éligibles à cette vaccination sont les contacts des malades d’Ebola et leurs contacts. Pour la zone de Conakry, un lancement sera fait à Dubreka (Kagbelen). La vaccination est gratuite et les bénéficiaires recevront une carte de vaccination. Mobilisons-nous pour nous vacciner et protéger notre communauté contre Ebola» peut-on lire dans un communiqué de l’ANSS.

Il faut rappeler que le vaccin contre cette épidémie à virus Ébola est arrivé dans la soirée d’hier lundi. Pour l’heure, le pays a enregistré 5 morts et plus de 300 contacts.