Dans la logique de son slogan «gouverner autrement», le président de la République, Alpha Condé a rencontré ce lundi 22 février 2021, au palais Sekhoutourea, les ministres du Budget et de l’Economie et des Finances ainsi que les directeurs des régies financières: douane et impôts.

À cette occasion, Alpha condé a affirmé que chaque résultat aura une récompense selon le rendement. Toute personne qui sera incapable de faire des résultats se verra licenciée de son poste.

« Il y aura des contrats de performances qu’on va signer dans les départements. Des contrats qu’on examine tous les trois mois. Il y aura des sanctions positives et négatives. Celui qui remplit les conditions et pour celui qui ne remplit pas également. Il faut que tout le monde sache qu’actuellement ce n’est pas de la blague. Les contrats qu’on va signer engagent les personnes et ils ont l’obligation de résultats . Et s’ils n’ont pas de résultats, on les changes. Mais ce qui ne remplissent pas, il n’y aura aucun état d’âme pour les changer », a-t-il laissé entendre.



Poursuivant, Alpha condé affirme qu’aucun cadre n’est habilité à travailler dans le même département que ses membres de la famille.

« Que tu sois ministre ou autre qui a sa femme ou son fils dans l’activité, non seulement cette personne n’aura pas de contrat, mais la personne sera également suspendue».