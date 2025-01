La mission des Nations unies, qui a séjourné à Conakry du 4 au 15 novembre 2024 dans le cadre de l’évaluation des besoins électoraux à la demande du gouvernement guinéen, a rendu son rapport final à cet effet,le 10 janvier 2025.

Dans un document de cinq pages, la mission conduite par Simon-Pierre Nanitelamio a souligné, en ce qui concerne le climat sociopolitique, un “effritement grandissant et inquiétant de la cohésion sociale, dans un contexte croissant de tendances autoritaires des autorités militaires de la transition, perçues comme telles par les acteurs nationaux rencontrés, et de détérioration des conditions de vie des populations.”

Selon les émissaires de l’ONU, les étapes clés de la transition politique “ne sont toujours pas respectées, tandis que les droits civils se sont érodés depuis le coup d’État du 5 septembre 2021. Le manque de clarté sur le calendrier de retour à l’ordre constitutionnel, la participation potentielle des dirigeants de la transition à une future élection présidentielle, l’absence de consensus autour de la nouvelle constitution et les défis socio-économiques alimentent le mécontentement social.”

Ils dénoncent la dissolution d’une cinquantaine de partis politiques ainsi que la suspension et la mise sous observation de dizaines d’autres, au nom de la conformité avec les lois sur les formations politiques. Ce qui, selon les émissaires, fait craindre “une nouvelle fermeture de l’espace politique que le coup d’État de 2021 avait momentanément rouvert.”

Ils évoquent également la recrudescence de la répression de la dissidence depuis le début de la transition, précisant que cela “exacerbe les tensions politiques ainsi qu’un recours excessif et disproportionné à la force par les forces de sécurité. L’augmentation des violations du droit à la liberté d’opinion et d’expression, la fermeture des principaux médias audiovisuels privés, la recrudescence des arrestations et des disparitions forcées des voix dissidentes ont fini par créer un climat de peur généralisé au sein des acteurs politiques et de la société civile.”

Nous vous proposons le document intégral dudit rapport ici.