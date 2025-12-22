Un document attribué à l’Union des Forces Républicaines (UFR), le parti de l’ancien Premier ministre Sidya Touré, appelant ses militants à voter pour un candidat spécifique, a circulé sur les réseaux sociaux ce lundi 22 décembre 2025.

Dans un entretien accordé à Guinee360, Mouctar Kalissa, secrétaire général de la jeunesse du parti, a formellement démenti l’information.

“Le président m’a appelé et m’a demandé de démentir tout ce qui se dit autour de ce document. C’est une fake news, cela ne provient pas du parti”, a déclaré Kalissa.

En attendant d’identifier les auteurs de cette “fausse” information, le responsable insiste sur le fait que l’UFR n’a entrepris aucune démarche en lien avec ce document.

“Pour l’instant, comme nous ne connaissons pas la source, nous ne pouvons pas agir autrement. La première chose à faire est de rappeler que ce document ne provient pas du parti.”

Mouctar Kalissa a également invité les militants à la prudence.

“Tout document qui n’est pas signé par le président du parti, ou qui ne porte pas le cachet officiel, n’est pas authentique et ne provient pas du président. Concernant le vote, les militants et sympathisants doivent rester de simples spectateurs. Le parti n’a donné, et ne donnera pas, de consignes de vote, d’autant que tout le monde connaît le contexte du processus électoral et la manière dont notre candidat a été écarté.”