L’UFDG a vivement critiqué le rapatriement des Sierra léonais vivant à Conakry consécutif à l’opération de démantèlement des zones criminogènes lancée par le Parquet général de Conakry.

Le parti dirigé par Cellou Dalein Diallo a condamné cette démarche estimant qu’elle ne repose sur aucune base légale. “L’UFDG condamne, comme elle l’a toujours fait, toute forme de consommation de drogues, qu’il s’agisse de drogue, de chambre indienne, de cocaïne ou d’autres substances. Nous condamnons leur consommation, car celle-ci contribue à dépraver les jeunes, qui représentent l’avenir du pays. Mais, nous condamnons également, avec la même énergie, tout traitement de dossiers, quelle que soit leur gravité, par des voies brutales, par des lois non conformes à la législation en vigueur et par des moyens non respectueux des principes humanitaires”, a fait savoir Kalémodou Yansané, craignant l’effet domino de l’attitude des autorités guinéennes.

“ N’oubliez pas, si vous maltraitez un étranger ici, qu’il soit Ivoirien, Camerounais ou Léonais, ils répondront en maltraitant les Guinéens où qu’ils soient. Le monde est devenu interdépendant. C’est pourquoi, dès que la nouvelle est arrivée en Sierra Leone, nous avons reçu des plaintes de nos compatriotes qui en subissent les conséquences. Ce n’est même pas le gouvernement sierra-léonais qui a donné l’ordre de réciprocité”, a-t-il alerté.