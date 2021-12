C’est une bibliothèque au sein du lycée 02 octobre de Kaloum, présentant une image luxe, qui a été inaugurée ce mercredi 22 décembre 2021 par le ministre de l’Enseignement pré universitaire et de l’Alphabétisation, Guillaume Hawing. L’espace de lecture dont il s’agit a été rénové et réhabilité par la Fondation Diaka Camara.

Une cérémonie a réuni les élèves, encadreurs de cet établissement, ainsi que les partenaires de la Fondation Diaka Camara, à cette occasion.

Content de cet investissement, le proviseur du lycée 02 octobre a laissé entendre que ce centre de lecture permettra aux élèves d’apprendre davantage. «Cette bibliothèque est d’un coup bien parti pour nos apprenants et nous-mêmes. Ce centre permettra désormais à nos apprenants d’alléguer en eux les carences notoires de la connaissance. Nous promettons avec ferveur que cette bibliothèque connaîtra un entretien adéquat digne de son rang», a martelé Morkany Camara.

La rénovation de cette bibliothèque figue dans le vaste proget qui sera exécuté dans cinq communes de Conakry, d’après la donatrice.

«La rénovation de cette bibliothèque est inscrite dans un projet intitulé “Une école, une bibliothèque”, qui consiste à créer des bibliothèques modernes ou médiathèques dans 15 écoles publiques dans les 5 communes de Conakry en raison de 3 écoles par commune (primaire, collège et lycée)», a ajouté Diaka Camara.

Les élèves quant à eux, se sont sont engagés à faire bon usage de ce bijou. «Nous saluons avec enthousiasme ce que nous voyons et qui frappe notre sensibilité et notre visibilité. Les apprenants du lycée 2 octobre pour le renforcement de la conversation, des recherches dans les domaines littéraire et scientifique ont désormais un nid pour se cacher du tintamarre pour apprendre à connaître le monde jadis et celui d’aujourd’hui», a rassuré Makoulé Kourouma, porte-parole des bénéficiaires.

Le ministre de l’Enseignement pré universitaire et de l’Alphabétisation, Guillaume Hawing, après avoir procédé à la coupure du cordon inaugural, a conseillé à ce que cette bibliothèque soit bien entretenue.