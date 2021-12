Le FNDC doit siffler la fin de la récréation, et rappeler à ses responsables à l’ordre, dans l’unique but de sauvegarder la crédibilité de la plateforme !

Jusque-là, ce qui était la force du @FNDC_GN c’était l’union entre la base et ses responsables. Mais depuis quelque temps, les agissements de certains responsables me paraissent inopportuns et ça risque de fissurer ce mur de confiance bâti avec tant d’épreuves (morts, prison et exil).

À l’appel de la nation, nous devons tous répondre. Répondre à cet appel est un honneur et une responsabilité devant Dieu et devant les hommes. Comme disait le célèbre philosophe, Frantz Fanon, dans un de ses passages, « chaque génération doit chercher et trouver sa mission ».

Notre mission à nous, c’est d’épouser cette belle et unique Guinée, de l’accepter dans sa diversité sociale, et aussi dans sa pluralité politique, mais surtout se battre pour que triomphe la justice. Cela ne se fera que si les dignes fils de notre pays acceptent de se lever comme un seul homme pour défendre le droit et la Loi. C’est une question de liberté fondamentale.

Hier, la majorité du peuple l’avait senti. Aujourd’hui on a tous compris que le changement positif est gage de paix et d’espoir pour notre vaillant peuple. Mais si on se penche sur les plaies béantes du régime déchu, on se rendra compte que l’exercice démocratique n’est vraiment pas du goût de la classe dirigeante, et encore beaucoup moins des médias. Malgré l’appétit du peuple, de respirer le vent de la démocratie, l’État guinéen reste fort ancré dans son idée de caporaliser toutes les institutions de la république, de saper les sacrifices consentis pour l’instauration d’un Etat de droit.

C’est pourquoi, ceux et celles qui souhaitent ou souhaiteraient souiller l’avenir et le devenir de notre cher pays doivent savoir et même ressentir dans le vrai sens du terme qu’un engagement citoyen est plus grand, plus fort et plus redoutable qu’un bras armé de kalachnikov .

Mamadou Aliou Pandjé Baldé