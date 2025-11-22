Le Premier ministre Bah Oury a réaffirmé, ce vendredi 21 novembre 2025, la volonté du gouvernement de restaurer la confiance des citoyens dans le système éducatif national, à l’occasion de l’inauguration officielle des bâtiments des écoles doctorales de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry.

Dans son intervention, Bah Oury a salué les efforts du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation pour bâtir une école capable de répondre aux attentes des familles guinéennes. « Nous continuons le chemin. Merci, monsieur le ministre de l’Enseignement supérieur, de faire en sorte que le Guinéen ait confiance en l’éducation nationale dans sa globalité », a déclaré le chef du gouvernement.

Il a rappelé qu’autrefois, de nombreux parents se voyaient contraints d’envoyer leurs enfants étudier à l’étranger, faute de perspectives jugées satisfaisantes dans le pays. « Avant, les Guinéens se posaient des questions. Beaucoup envoyaient leurs enfants à l’étranger en se disant qu’il n’y avait pas d’avenir. L’objectif, c’est de les convaincre. »

Pour le Premier ministre, l’avenir académique de la jeunesse se construit désormais en Guinée, avec des conditions d’apprentissage renforcées et un niveau de compétence appelé à s’élever. « L’avenir est ici pour les enfants, étudier ici, avec la possibilité et l’équité d’étudier ici et d’avoir un niveau de compétence, un niveau d’éducation très élevé. Nous allons, bien entendu, le construire. »

Citant les récentes avancées, il a notamment évoqué la connexion de 2 000 écoles primaires au numérique, initiative qu’il considère comme un tournant majeur dans la modernisation pédagogique. « Ce n’est pas une connexion simplement mécanique. C’est d’amener le numérique à être un outil pédagogique pour que nos enseignants puissent l’utiliser et assurer un niveau de compétence avéré. Ensuite, pour que les enfants puissent, dès le berceau, travailler avec le numérique, approfondir leurs connaissances et élargir leurs horizons. »

Bah Oury a également souligné le potentiel des jeunes Guinéens dans les domaines de l’innovation et des technologies émergentes. « Vous avez vu, avec l’intelligence artificielle, comment nos enfants, dès leur plus jeune âge, ce que j’ai découvert l’autre jour au Smart Africa, ont des solutions innovantes pour des problèmes concernant la santé ou des enjeux de grande ampleur. »