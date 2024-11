Dans un décret lu à la télévision nationale ce jeudi 21 novembre 2024, le Président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a fixé les missions et attributions du quotidien national Horoya.

En son article 1er, le décret précise que “le quotidien national Horoya est un service rattaché au ministère de l’Information et de la Communication. Sous l’autorité du ministre de l’Information et de la Communication, le quotidien national Horoya, de niveau hiérarchique équivalent à celui d’une direction de l’administration centrale, a pour mission la collecte, le traitement et la diffusion des informations par voie écrite et en ligne.

À ce titre, il est particulièrement chargé de produire et de diffuser les informations écrites destinées au public, de participer aux campagnes de sensibilisation et d’éducation, de contribuer au renforcement de la paix, de la cohésion sociale et de l’unité nationale, de promouvoir les valeurs culturelles, sociales et citoyennes par le respect de l’éthique, de la déontologie et des métiers de l’information et de la communication, de promouvoir l’image de la Guinée, de diffuser des annonces publicitaires et de communiquer conformément à la réglementation en vigueur, et d’offrir toute prestation d’assistance ou de coopération en matière de presse écrite. Il participe également aux rencontres nationales, régionales et internationales traitant des questions relevant de sa compétence.

Le quotidien national Horoya est dirigé par un directeur général nommé par décret du Président de la République, sur proposition du ministre de l’Information et de la Communication. Le directeur général anime, impulse, coordonne et contrôle l’ensemble des activités du quotidien national Horoya.

Chapitre 2 :

Le quotidien national Horoya comprend les services d’appui des départements et les services déconcentrés.

Chapitre 3 : Disposition finale

Les chefs des départements, des services de bureau et des cellules sont nommés respectivement par arrêté et par décision du ministre en charge de l’Information et de la Communication, sur proposition du directeur général du quotidien national Horoya”.