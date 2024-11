Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a réagi ce vendredi, 22 novembre 2024, à l’enlèvement de l’opérateur économique Alassane Diallo. Dans un communiqué lu à la RTG, le département dirigé par Bachir Diallo annonce des opérations spéciales pour le ramener auprès de sa famille.

Quatre jours après son enlèvement au quartier Koloma Soloprimo, le ministère rassure ses proches et le peuple de Guinée de sa volonté de retrouver les auteurs du crime.

“Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile informe la population guinéenne et singulièrement la famille de M. Alassane Diallo, opérateur économique, enlevé ce jour mardi 19 novembre 2024, aux environs de 19h, à la petite mosquée de Koloma Soloprimo, école primaire commune de Ratoma, que, conformément à sa mission régalienne, des mesures rigoureuses sont prises pour mettre hors d’état de nuire les auteurs de cet acte criminel, pour les mettre à la disposition de la justice. Ainsi, les forces de sécurité sont mobilisées et des opérations spéciales sont en cours, pour ramener M. Alassane Diallo, sain et sauf, parmi ses proches”, indique le communiqué.

Le ministère appelle également la population au calme et à une collaboration active : “Nous appelons la population à rester calme et à collaborer avec les autorités compétentes dans le cadre des enquêtes en cours. La sécurité des citoyens est notre priorité absolue et nous ne ménagerons aucun effort pour maintenir la paix et l’ordre public”.

Pour renforcer cette collaboration, les citoyens sont invités à signaler toute information pertinente via les numéros verts suivants: 117 pour la lutte contre la criminalité et 110 pour signaler les tracasseries policières et autres comportements déviants.