Lors de la cérémonie de lancement des opérations d’identification et de régularisation des citoyens sans acte d’état civil dans le cadre du recensement administratif à vocation d’état civil (PN-RAVEC), jeudi 21 novembre 2024, le Premier ministre Bah Oury a souligné l’importance capitale de ce programme. Selon lui, à travers ce recensement, l’État guinéen va se doter pour une des rares fois, d’une véritable colonne vertébrale.

“C’est l’opération la plus importante de la transition. Un corps sans colonne vertébrale devient un mollusque, incapable de se mouvoir, et sa capacité de se développer est très limitée. La colonne vertébrale de la transition, c’est l’opération PN-RAVEC. Cette initiative va bien au-delà d’une simple opération politique”, a déclaré Bah Oury, ajoutant que ce programme servira de socle à tous les autres programmes sociaux, économiques et administratifs.

Le Premier ministre s’est félicité du caractère central de cette opération, qui, selon lui, transformera fondamentalement la gouvernance en République de Guinée dans les années à venir. “C’est pour cela que j’ai tenu personnellement à être présent, suite aux instructions du général Mamadi Doumbouya, pour vous dire que la clé de la réussite de la transition, au-delà de l’établissement d’un fichier électoral fiable, réside dans ce que nous lançons aujourd’hui. C’est notre avenir, c’est l’avenir de nos enfants”, a-t-il insisté.

Le chef du gouvernement a également salué la mise en œuvre du PN-RAVEC, estimant qu’il changera de manière systématique le fonctionnement de l’administration guinéenne.

“C’est une opération stratégique majeure, soutenue par une volonté ferme du gouvernement, et elle sera menée à bien dans l’intérêt des Guinéens d’aujourd’hui et de demain”, a-t-il conclu.