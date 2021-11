Une décision du ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat annonce l’interdiction de toutes les activités relatives au concours de beauté, Miss Guinée 2021, à compter de ce lundi 22 novembre 2021, jusqu’à nouvel ordre.

Le département de la culture et de l’artisanat dit avoir, selon la note, constaté avec regret que deux agences (COMIGUI et COOMISGUI) se tiraillent pour l’organisation de l’élection Miss Guinée 2021.

«Chacune d’elle revendique la légitimité et la légalité de réaliser cette activité. Ainsi, par médias interposés, elles se livrent à des annonces et des déclarations qui ont pour effet de provoquer une véritable confusion dans l’opinion et de semer le trouble autour d’un évènement aussi précieux que l’élection Miss Guinée», évoque le ministre de la Culture.

La tenue de toute événement culturel dans le pays doit obéir aux principes en vigueur en la matière, rappelle le communiqué du ministère de la culture. Alpha Soumah indique que l’organisation de cet événement culturel devrait être soumise à son département. «Cela nécessite l’accord préalable écrit des services compétants du ministère en charge de la culture après examen du dossier constitué à cet effet, adressé au département. Le ministère constate qu’aucune des parties ne remplit ces conditions…».

Le ministre de la culture avertit en fin : «Tout contrevenant à cette interdiction s’exposera à des poursuites. Le ministère de la Culture du Tourisme et de l’Artisanat invite les deux Agences à prendre contact avec les Services compétant du Département pour tirer cette affaire au clair.»

