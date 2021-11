Les cours à l’université de Kankan connaissent depuis ce lundi matin, une interruption. En cause, une grève de 3 jours déclenchée par le personnel nenseignant de ladite institution.

Cette interruption des cours sans préavis n’est pas du goût des étudiants. Aboubacar Kourouma étudiant en Sociologie, déplore cette situation : « Ce matin nous sommes venus à l’université, mais à la grande surprise on dit qu’il n’y a pas de cours, et ils disent que les enseignants sont en grève. Ce que je pourrais dire par rapport à cette situation, ce n’est pas du tout bon pour nous, cette grève pourrait nous mettre en retard dans l’exécution des programmes annuels. »

C’est quasiment le même sentiment chez Ismaël Traoré, un autre étudiant de ladite université: « On ne savait même pas que les cours étaient à l’arrêt aujourd’hui, on a effectué les déplacements pour rien, c’est une situation compliquée et difficile.

C’est un grand retard qui poureair jouer sur nos programmes. »

C’est au regard de ces inquiétudes que Aboubacar Kourouma interpelle le département de l’enseignement supérieur: « Je lance un appel au ministère de l’Enseignement supérieur afin de faire face à cette situation pour débloquer cette crise à l’université de Kankan. Les cours viennent de commencer, si on déclenche une grève je ne sais vraiment pas quoi dire. Nous sommes vraiment dans une inquiétude en ce moment. »

Pour le moment, aucune communication officielle n’es faite par la section syndicale de l’université à l’origine de ce débrayage qui court jusqu’à mercredi 24 novembre, apprend-on.