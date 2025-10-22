La décision de la Direction Générale des Élections (DGE) de relever la caution présidentielle à 900 millions de francs guinéens continue de susciter de vives réactions au sein de la classe politique. Le président du Bloc Libéral (BL), Dr Faya Millimouno, s’est insurgé contre une mesure qu’il juge “scandaleuse” et “totalement disproportionnée”.

Annoncée ce mardi 21 octobre à la télévision nationale, la décision de la DGE porte la caution à 900 millions GNF, tandis que le plafond des dépenses de campagne est fixé à 40 milliards“C’est scandaleux, cette caution ! On fait les choses de manière totalement disproportionnée. La caution devrait être une participation symbolique des candidats au financement des élections, pas un moyen de les exclure”, a-t-il dénoncé dans un entretien accordé à Guinee360.com.

“Une volonté d’écarter certaines candidatures”

Le leader du Bloc Libéral déplore un contexte économique national déjà marqué par le manque de liquidités, estimant que la hausse de la caution est injustifiable. “Si vous remontez à 2005, la caution n’était que de 50 millions. En 2010, on l’a augmentée de façon démagogique à 4 % pour empêcher certaines personnes d’être candidates. Au lieu de corriger cette erreur, on a doublé le montant en 2015, et aujourd’hui, on continue dans ce délire. C’est juste grave”, fustige-t-il.

Pour lui, cette évolution exponentielle traduit une dérive politique visant à limiter la participation à la course présidentielle aux seuls candidats disposant d’importants moyens financiers.

En revanche, Faya Millimouno estime que le plafond des dépenses de campagne fixé à 40 milliards GNF reste “raisonnable”, compte tenu des charges logistiques inhérentes à une élection nationale. “Pour un candidat, il faut mobiliser au moins 50 000 personnes pour sécuriser le vote dans les bureaux et les centres de centralisation. Si vous leur prévoyez une prime de 200 000 francs, cela fait déjà 10 milliards. Donc, le plafonnement à 40 milliards est acceptable. Mais la caution, c’est du n’importe quoi.”

Le président du BL a également pointé du doigt ce qu’il considère comme des “anomalies persistantes” dans le processus électoral. “J’ai introduit un recours devant la Cour suprême pour dénoncer le caractère inconstitutionnel du code électoral actuel. Si on continue dans cette pagaille, on sort du cadre républicain”, a-t-il conclu.