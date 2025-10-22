En remettant, ce mardi 21 octobre 2025, les attestations aux cadres guinéens récemment formés à l’étranger, le Premier ministre Bah Oury a mis l’accent sur la formation et la qualification du capital humain, qu’il considère comme le levier essentiel pour bâtir une administration publique performante et compétitive. Il a réaffirmé, à cette occasion, l’ambition du gouvernement de doter la Guinée d’une administration moderne et efficace.

Selon lui, cet objectif ne peut être atteint qu’à travers le développement d’un capital humain qualifié, formé et conforme aux standards internationaux. Rappelant une tradition selon laquelle « la meilleure façon d’apprendre, en dehors de la forme classique, c’est de voyager », le chef du gouvernement a insisté sur l’importance de l’ouverture au monde. “Le voyage, ce n’est pas pour simplement regarder, c’est pour connaître les autres, apprendre des autres. Et c’est ça qui est fondamental”, a estimé Bah Oury, soulignant la nécessité de renforcer les compétences au sein de l’administration publique.

Le Premier ministre a ajouté : “On ne peut rien faire de grand si on ne mise pas sur la qualification des intelligences.”

Invitant les bénéficiaires à valoriser les connaissances acquises à l’étranger, Bah Oury les a exhortés à contribuer activement au développement du pays. “Aller à Oxford, aller à Singapour, aller ailleurs, c’est aller rechercher ce qu’il y a de mieux chez les autres. Essayer par la suite de s’en approprier pour l’adapter à son propre environnement”, a-t-il lancé.