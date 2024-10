La nomination des membres des conseils de quartier dans les 13 communes de Conakry, annoncée par la gouverneure de la capitale ce lundi 21 octobre 2024, continue de susciter de vives réactions au sein de la classe politique guinéenne.

L’ancien parti au pouvoir, le RPG Arc-en-ciel, y voit dans cette décision un “recul flagrant” de la démocratie et un affaiblissement des acquis de la décentralisation. “Depuis l’arrivée du CNRD, nous assistons à un remplacement systématique des élus locaux par des individus sous leur contrôle. D’abord, ce fut le cas des députés de l’Assemblée nationale, ensuite des conseils communaux, et maintenant des chefs de quartier et des présidents de district”, a critiqué Marc Yombouno, membre du bureau politique national du RPG Arc-en-ciel.

Fort de ses 17 années d’expérience dans le développement à travers diverses ONG, l’ancien ministre du Commerce estime que ce retour aux nominations étatiques contraste radicalement avec les efforts entrepris sous les précédentes administrations pour renforcer l’autonomie des structures locales. Il rappelle que le processus de décentralisation, amorcé sous la présidence du général Lansana Conté, avait été renforcé sous Alpha Condé grâce à des initiatives telles que l’ANAFIC (Agence Nationale de Financement des Collectivités). Cette agence avait pour mission d’assurer un financement substantiel aux collectivités locales, un élément clé, selon Yombouno, pour garantir l’efficacité et la pérennité de la décentralisation.

“Aujourd’hui, voir toutes ces structures confiées à des personnes nommées, c’est un recul flagrant,” a déploré l’ancien ministre du Commerce, ajoutant que la disparition progressive des instances locales élues constitue une menace sérieuse pour la démocratie de proximité, pourtant perçue comme un outil essentiel pour une gouvernance inclusive et participative.

“La décentralisation n’est pas seulement un principe démocratique, c’est aussi un levier pour le développement,” a insisté Yombouno, appelant à un retour à une gouvernance plus respectueuse des aspirations locales.

Ainsi, l’ancien parti au pouvoir exhorte les autorités de la transition à rétablir le processus démocratique au niveau local, afin d’éviter une déconnexion croissante entre le pouvoir central et les citoyens guinéens.