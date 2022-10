Avant même sa présentation pour son approbation à la prochaine session de la conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO, le rapport de la mission technique des experts de l’institution sous-régionale est déjà rejeté par une partie de la classe politique guinéenne. Le Forum des Forces Politiques (FFP) demande l’application «stricte» des dispositions de l’article 77 de la Charte de la Transition pour «toutes fins utiles» à la transition.

Dans sa déclaration rendue publique ce samedi 22 octobre 2022, le Forum des Forces Politiques (FFP) a dit regretter que la mission technique de la CEDEAO et celle du gouvernement guinéen «se soient substitués aux Forces Vives de la Nation et au CNRD, ce en violation flagrante et manifeste de l’article 77 de la charte de la transition qui dispose que « la durée de la transition sera fixée de commun accord entre les forces vives de la nation et le CNRD« ».

Ce forum rappelle que les acteurs politiques majeurs et de la société civile guinéenne avaient déjà rejeté le contenu du chronogramme des 36 mois proposés par le CNRD qui, selon lui, est le même que celui des 24 mois qui fait l’objet de compromis entre la mission technique de la CEDEAO et le Gouvernement Guinéen.

Se disant préoccupé du fait que les experts de la CEDEAO et du Gouvernement fassent des recommandations de la mise en place diligente d’un comité de suivi évaluation de cet accord qu’il qualifie de «non consensuel» avec les acteurs politiques et sociaux, le FFP souligne qu’au niveau du point 9 du rapport, la mission recommande au Médiateur de la CEDEAO pour la Guinée de présenter ce chronogramme à la prochaine session de la conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO pour son approbation afin de déclencher sa mise en œuvre.

Le Forum des Forces Politiques déclare clairement qu’il «rejette dans toutes ses dispositions le rapport de la mission technique de la CEDEAO en date du 21 Octobre 2022 et recommande aux Chefs d’Etats et de Gouvernement de la CEDEAO, l’application strict des dispositions de l’article 77 de la Charte de la Transition pour toutes fins utiles que de droit.»