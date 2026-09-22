NSIA Banque Guinée lance la Carte Crystal, une nouvelle solution de paiement accessible à tous

Dans le cadre de son engagement à faciliter l’accès aux services financiers, NSIA Banque Guinée met à la disposition du public la Carte Crystal, une carte prépayée rechargeable conçue pour répondre aux besoins de paiement du quotidien.

Accessible à toute personne âgée d’au moins 18 ans, la Carte Crystal offre une solution pratique aux personnes souhaitant disposer d’un moyen de paiement simple, sécurisé et flexible, sans avoir nécessairement besoin d’ouvrir un compte bancaire.

Utilisable sur les réseaux NSIA Banque, GuiM (la guinéenne de monétique) et Visa, la carte permet d’effectuer des retraits d’argent dans les distributeurs automatiques, de régler des achats chez les commerçants et d’effectuer des paiements sur Internet en toute sécurité.

La Carte Crystal s’adresse notamment aux voyageurs, aux étudiants, aux parents d’élèves, aux entrepreneurs ainsi qu’à toute personne recherchant une solution de paiement pratique pour gérer son budget au quotidien.

Parmi ses principaux avantages figurent sa simplicité d’utilisation, sa flexibilité grâce au rechargement du solde selon les besoins, la possibilité d’effectuer des transferts de carte à carte, sa large acceptation sur les réseaux de paiement, la sécurité qu’elle offre pour les achats et les retraits, ainsi que la possibilité de personnaliser la carte.

À travers cette nouvelle offre, NSIA Banque Guinée confirme sa volonté de proposer des solutions innovantes, adaptées aux nouveaux usages et accessibles au plus grand nombre.

Disponible dans les agences NSIA Banque Guinée, la Carte Crystal constitue une alternative moderne pour effectuer ses transactions en toute liberté et en toute confiance.

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A propos de NSIA Banque Guinée :

NSIA BANQUE GUINEE est une filiale du Groupe NSIA, proposant aux différents segments de clientèle (Entreprises, PME, Particuliers, Institutions…), une gamme complète de produits et services bancaires de qualité permettant de sécuriser, faciliter et surtout d’optimiser la gestion quotidienne des transactions bancaires.

A propos du Groupe NSIA :

Le Groupe NSIA est un Groupe de services financiers qui intègre des produits et services bancaires et d’assurances présent dans 12 pays d’Afrique, en Côte d’Ivoire, au Bénin, au Togo, en Guinée, au Sénégal, au Mali, en Guinée-Bissau, au Ghana, au Nigeria, au Gabon, au Cameroun, et au Congo-Brazzaville. Le Groupe NSIA, est fort de 4 Banques, 1 Succursales bancaires, 21 Compagnies d’Assurances, 1 Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI), 1 Société de Gestion des OPCVM, 1 société de courtage en réassurance, et 1 Fondation. Il compte près de 3 000 employés.

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Sadou Diallo

Responsable Marketing et Communication

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