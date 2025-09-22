À l’issue de la journée électorale du dimanche 21 septembre 2025, plusieurs hauts responsables de l’État se sont retrouvés au Poste de Commandement Opérationnel de Sécurité Intérieure (PCO-SI) afin d’évaluer le dispositif sécuritaire déployé lors du référendum. La réunion, présidée par le Premier ministre Amadou Oury Bah, a rassemblé de nombreux membres du gouvernement et de la présidence, ainsi que des représentants des forces de sécurité et de la justice.

Parmi les personnalités présentes figuraient le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Camara, le ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité, le ministre de la Justice, Yaya Kairaba Kaba, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Ibrahima Kalil Condé, le haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire, ainsi que le premier président de la Cour suprême, Mohamed Lamine Bangoura. La directrice générale des élections, Djenabou Touré, et des membres du Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) ont également pris part aux travaux.

Le rapport présenté par les agents du PCO-SI a mis en lumière un climat électoral qualifié de “calme et serein”, y compris dans les zones habituellement sensibles. “Aucune perturbation majeure n’a été signalée et, dans les localités autrefois réputées conflictuelles, les citoyens ont pu voter sans entrave avant de reprendre normalement leurs activités. Une situation inédite en Guinée lors d’une période électorale, ont souligné plusieurs responsables”, ont-ils déclaré au micro de la DCI.

Le ministre de l’Administration du Territoire, Ibrahima Kalil Condé, et le haut commandant de la gendarmerie, le général Balla Samoura, éont salué le bon déroulement de l’opération de sécurisation”, tout en rendant hommage à la mobilisation citoyenne face aux rumeurs et aux tentatives de manipulation.

De son côté, la directrice générale des élections, Djenabou Touré, a exprimé sa satisfaction, insistant sur la participation massive enregistrée à l’échelle nationale. Selon elle, ce scrutin traduit une confiance grandissante des populations envers le processus électoral.