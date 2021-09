Les avocats ont, à leur tour, été reçus par le CNRD, ce mardi 21 septembre 2021, après les magistrats. La rencontre a servi de cadre pour exposer les soucis majeurs liés à l’exercice de leur profession.

L’Ordre national des avocats a attiré l’attention du président de la transition sur le fait que le barreau soit placé au centre du système judiciaire. Me Djibril Kouyaté, le bâtonnier, a émis le souhait que le rapport entre les juges et les avocats soit un rapport sincère et loyal, «parce que les avocats sont l’interface entre les juges et les justiciables et surtout quand on sait que nos pays qui sont très jeunes et qui ont connus un système judiciaire importé(…).»

«Il est important quand même que les avocats jouent un rôle d’apaisement, parce que nos populations, très souvent, ne comprennent pas le Droit moderne, elles ne comprennent pas le système judiciaire».

Il précise que le langage qui est tenu dans les Cours et Tribunaux est souvent incompris chez les citoyens.

En outre, rien qu’à voir la façon dont les juges et les avocats s’habillent, c’est tout à fait étrange à ces populations. Il faut que nos rapports soient bons, pour que les justiciables soient mis en confiance pour qu’il y ait une bonne distribution de la justice.»