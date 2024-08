Le procès du leader de l’UGDD, Pépé Francis Haba, de Simone Pierre Camara, Bienvenue Théa, Pierre Konomou, Ange Kolomou et Joseph Maomou s’est poursuivi devant le tribunal de première instance de Dixinn ce jeudi 2024, avec la phase des plaidoiries et réquisitions.

Le ministère public a estimé que Simone Pierre Camara et Bienvenue Théa sont “coupables d’atteinte et de menace à la sécurité publique” et a requis une peine de 3 ans de prison contre eux, contre 1 an et 6 mois pour Pépé Francis Haba, Pierre Konomou, Ange Kolomou et Joseph Maomou. Il a également demandé à condamner solidairement les prévenus au paiement d’une amende de 20 millions GNF.

En outre, le ministère public a proposé une interdiction de trois ans d’exercer toute activité associative et politique pour les accusés, la confiscation des téléphones utilisés pour les infractions, et a ordonné la publication de la décision au Journal officiel de la République ainsi que la publication de leur condamnation dans plusieurs médias privés.

Le dossier est mis en délibéré, et la décision sera rendue le 5 septembre 2024.