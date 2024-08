Les réactions autour de la candidature indépendante consacrée dans l’avant-projet de nouvelle Constitution se multiplient. Le parti Union nationale des patriotes de Guinée (UNPG), dirigé par l’ancien Premier ministre Lounceny Fall, a exprimé des préoccupations sur la proposition du Conseil National de la Transition (CNT).

L’avant-projet de nouvelle constitution en son article 45 consacre la candidature indépendante avec comme condition pour tout candidat de remplir “les conditions de parrainage requises”. “Sur la question des candidatures indépendantes à toutes les élections, l’UNPG dit oui à ces candidatures aux élections locales, non aux élections politiques nationales”, lit-on dans un rapport publié, ce jeudi 22 août 20224.

Le parti dirigé par l’ancien Premier lounceny Camara a précisé que les élections politiques nationales (législatives et présidentielles), comme leur appellation l’indique, ont pour champ l’espace territorial national. “Ces élections imposent aux candidats d’avoir une vision politique nationale et une structure politique capable de soutenir et d’accompagner la mise en œuvre de cette vision en cas de victoire électorale”.

Par contre, l’UNPG a souligné que la candidature indépendante à l’élection présidentielle ou législative relève de l’ambition politique plus que l’exercice normal d’un droit politique. “Il convient de souligner que la candidature indépendante à une élection nationale pose à la fois des problèmes politique, juridique et financier majeurs :

candidat à l’élection présidentielle, le candidat indépendant est souvent un leader sans assise politique certaine, dont le seul idéal est de faire alliance avec l’un des deux candidats du second tour pour espérer accéder à un haut poste de responsabilité en cas de victoire;

faute de parti politique d’envergure nationale, le candidat indépendant sera :

un élu non inscrit à l’Assemblée Nationale et dont la voix ira

avec le vent, à moins de s’affilier au groupe parlementaire

d’un parti pour pouvoir exister politiquement;

un élu condamné, en cas de victoire à l’élection présidentielle,

à des alliances contre nature pour former un gouvernement :

le risque d’instabilité ministérielle est d’autant élevé que dès la

moindre dissension entre les partis de la coalition, une crise

survient et nécessite la formation d’un nouveau gouvernement. Connaissant le coût d’une campagne électorale nationale, l’origine des fonds de campagne, et donc leur licéité, se pose. Le risque est grand d’un financement par des personnes au passé sulfureux et à la moralité douteuse dont l’élu serait l’otage.

Les candidatures indépendantes aux élections politiques nationales ont pour effet, en dépit du fait qu’elles relèvent de l’exercice d’un droit politique, d’accroître de façon exponentielle le coût du financement de ces élections. Le fait est à considérer quand on sait que nous avons régulièrement recours à l’assistance financière extérieure pour boucler le budget de ces élections nationales”.