Dans son passage de ce mardi 22 août 2023 chez Le before GG, le président du parti Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée (UDGR) a évoque la situation qui prévaut entre les facilitatrices et les coalitions politiques membres du cadre de dialogue inter-guinéen. Il y a expliqué les raisons de la discorde et posé des conditions.

Depuis l’attribution de la nomination des chefs de quartier et des districts aux gouverneurs par les autorités de la transition, les tensions semblent très tendues entre les facilitatrices et les acteurs du cadre de dialogue inter-guinéen. Ainsi les facilitatrices ont appelé à une série de rencontres avec les acteurs politiques et sociaux pour en discuter, mais Bah Oury et ses pairs estiment que l’approche n’est pas la bonne, c’est pourquoi ils ont réfuté cette invitation.

« Nous ne sommes pas d’accord avec la manière dont les facilitatrices veulent que l’on discute de ce sujet, parce qu’elles ont envoyé des lettres individuelles à chacune des coalitions, pour demander à des dates différentes et selon des calendriers bien établis, que chaque coalition vienne apporter sa compréhension et ses propositions concernant la nomination des chefs de quartier et des présidents de districts. Dans le cadre de notre regroupement qui s’appelle la conférence des coalitions politiques et faîtières qui est composé de 18 membres du cadre de dialogue inter guinéen, nous avons estimé que l’approche n’est pas la bonne. Nous avons suggéré aux facilitatrices de convoquer la plénière des trente sept coalitions qui ont paraphé le document des trente cinq résolutions qui a été remis au président de la transition pour qu’il y ait une plénière afin d’examiner ce sujet qui est extrêmement important dans le cadre de l’organisation de notre territoire et de la responsabilisation de nos citoyens ».

Par ailleurs, le politique met en garde que si les propositions des membres du cadre de dialogue ne sont pas prises en compte, les coalitions politiques ne participeront pas à la rencontre initiée par les facilitatrices du 22 au 26 août 2023.

« Il va de soi que nous autres nous ne répondrons pas à cette invitation », prévient t-il.