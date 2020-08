Depuis l’annonce de la candidature du président du PADES à ce scrutin, les réactions se multiplient au sein du FNDC pour condamner cette décision du Dr. Ousmane Kaba.

Pour Algassimou Diallo, chaque parti politique qu’il soit membre du front ou pas, est libre de prendre à une quelconque élection ou pas.

Selon lui, aucun engagement officil n’a été pris dans ce sens lors de la mise en place de la plateforme opposé au troisième mandat.

« Eux ils peuvent considérer que l’élection présidentielle du 18 octobre n’est qu’une simple formalité c’est normal. Mais tel n’est pas le cas pour nous. Nous nous sommes prêts à participer », a expliqué Algassimou Diallo qui estime que toutes les conditions de l’organisation de cette élection sont réunies

Pour les autres partis politiques membres du FNDC, il n’est pas question d’aller à l’élection présidentielle avec les conditions actuelles du fichier électoral.

Pourquoi le PADES s’est desollidarisé de cette démarche à la dernière minute, son responsable à la communication répond.

« Est-ce qu’il y a un accord politique entre les partis politiques qui sont au sein du FNDC ? Non. Ce que ces partis politiques avancent c’est de non lieu. On parle de traîtrise c’est quand y a un pacte et que un d’entre nous ne respecte pas ce pacte. Mais il n’y a aucun pacte entre nous. Y a aucun accord politique qui dit ne partons pas aux élections. Parce que le FNDC c’est pas une alliance. Ce qui nous a réunis au FNDC c’est l’acte citoyen qui consiste à défendre la constitution. C’est tout ce qui nous lie », tente t-il de se défendre