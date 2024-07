Depuis treize jours, l’inquiétude et la désolation règnent parmi les proches et soutiens des activistes de la société civile Foniké Mengué et Billo Bah, enlevés et séquestrés dans des circonstances obscures.

Cette affaire, qui suscite une vive émotion et indignation, vient d’être relancée, ce lundi 22 juillet 2024, par la déclaration du collectif d’avocats représentant les détenus.

Le 17 juillet 2024, le Parquet Général près la Cour d’Appel de Conakry a publié un communiqué affirmant ne pas être au courant de l’enlèvement et de la séquestration de 2 activistes. Cette annonce a été perçue comme une provocation par le collectif d’avocats exacerbant ainsi la douleur et l’indignation de la population.

Selon les avocats, il ressort des textes de lois que le Parquet Général est le protecteur des libertés individuelles et collectives.

Dans une vidéo devenue virale postée sur les réseaux sociaux, samedi dernier, il a été révélé avec précision les circonstances de l’enlèvement musclé des activistes et leur parcours initial. Les avocats estiment que cette vidéo constitue une preuve essentielle qui pourrait aider à faire la lumière sur cette affaire. Ils insistent sur le fait que si les autorités ont réellement la volonté de résoudre cette situation, elles doivent utiliser cette nouvelle information comme point de départ pour une enquête approfondie pour le triomphe de la vérité et de l’État de droit.