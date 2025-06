Alors que se poursuit le recensement des Guinéens de l’étranger dans le cadre du processus électoral, de nombreux ressortissants installés en Allemagne dénoncent d’importants dysfonctionnements logistiques et organisationnels. À Dortmund, l’un des sites retenus pour l’enrôlement dans le cadre du Programme national de Recensement administratif à vocation d’état civil (PN-RAVE), la situation est particulièrement préoccupante.

Parmi les citoyens venus s’enrôler, Madame Touré, née Kadiatou Diallo, a accepté de témoigner de son expérience. Arrivée sur place dès l’aube, cette mère de famille décrit une journée éprouvante : « Nous sommes le 20 juin 2025. Ce matin, je me suis rendue à Dortmund, en Allemagne, pour me faire recenser dans le cadre du processus électoral. J’ai quitté ma fille, âgée d’à peine un an, dès 4 heures du matin afin de m’acquitter de mon devoir civique. Après une heure de trajet, je suis arrivée sur place pleine d’espoir et de détermination », explique-t-elle.

Mais l’enthousiasme initial a rapidement cédé la place à la frustration. « Ce que j’ai découvert sur le terrain est tout simplement déplorable. Ce n’est qu’aux alentours de 18 heures que j’ai enfin pu me faire recenser. Il n’y a que deux machines disponibles pour l’ensemble de la communauté guinéenne résidant en Allemagne. Or, plus de 300 personnes étaient présentes aujourd’hui, dans l’espoir d’être enregistrées », déplore-t-elle.

Les agents d’enrôlement sur place confirment une capacité maximale de 150 personnes par jour, un chiffre jugé largement insuffisant au vu de l’affluence. « À ce rythme, il est quasiment impossible de recenser ne serait-ce que 1 % de la communauté guinéenne vivant dans ce pays », alerte Mme Touré.

Face à ces lenteurs et au manque criant de moyens, elle lance un appel aux autorités guinéennes : « Il est urgent d’augmenter le nombre de jours consacrés au recensement, voire de renforcer les moyens matériels et humains, afin de permettre à tous les citoyens de s’acquitter de ce devoir essentiel. Nous sommes toutes et tous fiers d’être Guinéens. Mais nous devons aussi avoir les moyens concrets de participer à la vie démocratique de notre pays. »

Son témoignage fait écho à ceux de nombreux autres Guinéens vivant en Europe et en Afrique, confrontés à des difficultés similaires. À mesure que se poursuit l’opération d’enrôlement de la diaspora, les attentes grandissent en faveur d’une meilleure organisation et d’une prise en compte effective du droit de vote des citoyens guinéens établis hors du territoire national.

Prévue initialement jusqu’au 20 juin, la campagne de recensement a été prolongée de cinq jours, jusqu’au 25 juin, dans l’espoir de répondre à une partie de ces revendications.