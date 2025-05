Conakry abrite cette semaine la 42e session ordinaire du Conseil des ministres du CAMES (Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur). Une rencontre de haut niveau qui rassemble ministres de l’Enseignement supérieur des pays membres, experts, partenaires techniques et financiers autour des enjeux cruciaux du développement académique en Afrique.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par l’allocution du secrétaire général du CAMES, le professeur Souleymane Konaté. Dans son intervention, il a salué le rôle moteur de l’institution dans la construction d’un espace académique africain cohérent et performant. « Le CAMES a su créer des passerelles entre nos systèmes éducatifs, valoriser nos chercheurs et porter une vision africaine de l’excellence universitaire », a-t-il déclaré.

Le professeur Konaté a réaffirmé sa volonté de consolider les acquis de l’organisation et d’en faire, d’ici 2033, une référence internationale en matière d’évaluation scientifique au service du développement durable. Il a mis en avant plusieurs avancées majeures, notamment la mise en œuvre du Plan stratégique adopté lors de la 41e session, le succès des concours d’agrégation en mode bimodal, ainsi que le retour en présentiel du Programme de reconnaissance et d’équivalence des diplômes (PRED) et des Comités consultatifs interafricains.

Dans son discours, le ministre guinéen de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Alpha Bacar Barry, a exprimé sa fierté d’accueillir cette session, fruit d’un protocole d’accord signé avec le CAMES le 5 février 2025. Il a salué la confiance renouvelée de l’organisation envers la Guinée, rappelant que le pays avait déjà abrité plusieurs événements majeurs, dont la 22e session du concours d’agrégation en novembre 2024.

« La République de Guinée marque sa volonté de jouer un rôle central dans le développement de l’enseignement supérieur et de la recherche en Afrique », a-t-il souligné, mentionnant les 19 lauréats guinéens sur les 22 candidats présentés en 2024, ainsi que la mobilisation de plus de 600 participants.

Le Premier ministre Bah Oury a officiellement ouvert les travaux en réaffirmant l’engagement du gouvernement à « rattraper le retard accumulé » dans le secteur de l’enseignement supérieur. Il a souligné la priorité donnée au capital humain par le président Mamadi Doumbouya : « Sans matière grise bien préparée, nos ressources naturelles risquent de rester des chimères. »

Bah Oury a également insisté sur la nécessité de mutualiser les compétences à l’ère de l’intelligence artificielle. Il a plaidé pour la spécialisation des centres de recherche et une plus grande circulation du savoir, des leviers, selon lui, pour faire de l’Afrique un acteur à part entière de son destin scientifique.

La présidente en exercice du Conseil des ministres du CAMES, la ministre congolaise Édith Delphine Emmanuel, a de son côté salué les avancées historiques de l’organisation. Elle a appelé à un sursaut collectif pour faire du CAMES un vecteur de compétitivité dans l’économie du savoir.

« Le CAMES a besoin de l’unité et de l’ambition partagée pour former le capital humain indispensable au développement durable du continent », a-t-elle lancé. Tout en soulignant les succès obtenus, elle a insisté sur les défis à venir, en particulier l’intégration des technologies émergentes et l’adaptation des systèmes éducatifs africains à l’intelligence artificielle.

Les travaux de cette session de Conakry, nourris par les réflexions du Comité des experts, du Conseil de l’ordre international des palmes académiques et des partenaires techniques et financiers, devraient déboucher sur des résolutions fortes. Le CAMES entend ainsi rester fidèle à l’esprit de ses fondateurs : un espace de coopération, de dialogue et d’innovation académique pour l’Afrique francophone.

À noter que c’est la première fois que la Guinée accueille les assises du Conseil des ministres du CAMES. À l’issue de cette session, le ministre Alpha Bacar Barry prendra officiellement la présidence tournante de cette instance.