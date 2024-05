En prélude des 3eme et 4eme des éliminatoires de la Coupe du Monde, le sélectionneur national Kaba Diawara a convoqué un groupe de 23 joueurs.

Les 6 et 10 juin, la Guinée affronte l’Algérie et le Mozambique au Maroc. Deux matchs qui rentrent dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Ce mercredi, la fédération guinéenne de football a partagé la liste des 23 joueurs du Syli convoqués pour ces joutes. Kaba Diawara nous a surpris avec le retour de Morlaye Sylla (Arouca FC) et de 3 autres joueurs qui découvrent l’équipe nationale guinéenne. Il s’agit du défenseur central Rayane Sami Doucouré (Red Star), du gardien de but Soumaïla Sylla (Reims) et des Ousmane Camara (Annecy) et Aliou Badara Baldé (OGC Nice).

A défaut d’avoir un stade conventionnel en Guinée, le Syli National continuera de recevoir ses matchs au Maroc.