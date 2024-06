Dans le cadre du projet PAJES, une conférence-débat intergénérationnelle s’est tenue ce vendredi 14 juin 2024, à Conakry. Organisée par Solhtis et l’Association des Blogueurs de Guinée (ABLOGUI), cet événement a été marqué par une riche discussion et une participation active. Elle s’inscrit dans une série d’activités visant à promouvoir les droits des femmes et l’utilisation du numérique pour combattre les tabous liés à la santé sexuelle et reproductive (SSR) ainsi qu’aux violences basées sur le genre (VBG).

Mamoudou Baro Condé, secrétaire général d’ABLOGUI, a exprimé sa satisfaction quant à la réussite de cette deuxième édition du dialogue intergénérationnel.

« Nous avons choisi une thématique axée sur le numérique pour réduire les tabous autour de la santé sexuelle reproductive et des VBG. En choisissant cette thématique, le but était de montrer le parcours inspirant des panélistes pour qu’ils puissent inspirer positivement les participantes. Mais au-delà, nous avons voulu montrer l’utilité du numérique dans l’élimination des tabous autour de la SSR et des VBG », a-t-il déclaré.

Baro Condé a souligné les changements significatifs qu’a apportés le numérique dans le quotidien de Guinéens, notamment dans la discussion de façon ouverte sur des sujets autrefois considérés comme tabous.

« Le numérique reste un pilier crucial dans la promotion de la SSR et des VBG », a-t-il ajouté, mettant en avant l’importance des outils technologiques dans l’émancipation des discussions autour de ces sujets sensibles.

La conférence a également mis en lumière des initiatives concrètes, notamment le développement d’une application mobile (Gquiose) qui permet aux jeunes filles d’en apprendre davantage sur la SSR et les VBG. Néné Aïssatou Bah, présidente de l’ONG Femme Tech Innovante, venue participer à cette conférence-débat, a tenu à saluer ABLOGUI pour l’initiative.

« Aujourd’hui, quand on parle de violences basées sur le genre, c’est souvent limité. Cette application permet aux jeunes d’interagir sans crainte d’être vues ou entendues », a-t-elle expliqué.

Néné Aïssatou Bah a également évoqué les possibilités d’amélioration de cette application, suggérant l’ajout d’une intelligence artificielle pour mieux aider les jeunes à développer des compétences et à assurer la sécurité des messages.

En tant que panéliste, Fatou Sikhé Camara, ancienne directrice du CHU de Donka, estime que cet événement lui a donné l’opportunité de partager son expérience et son parcours avec les jeunes filles leaders présentes.

« J’ai eu aussi la chance de les écouter pour savoir quel est le combat qu’elles sont en train de mener. Ce panel a été une école pour moi aussi. Toutes les bonnes choses s’obtiennent à la suite d’un combat, à la suite d’une lutte, nous devons tous y arriver. Et ce que j’apprécie, c’est mettre à disposition l’outil numérique aujourd’hui pour surmonter les tabous, pour la lutte contre les violences basées sur le genre, mais aussi pour la santé sexuelle et reproductive. J’encourage tous les jeunes à utiliser au maximum ces outils numériques afin qu’ils servent de levier pour le changement de comportement des jeunes générations. »

Cette conférence-débat a non seulement permis de partager des expériences et des idées novatrices, mais a également renforcé l’idée que le numérique peut être un puissant levier pour aborder et éliminer les tabous autour de la SSR et les VBG. Solhtis et ABLOGUI, par le biais du projet PAJES, continuent de démontrer leur engagement à utiliser les technologies de l’information pour promouvoir les droits des femmes et encourager des discussions ouvertes et inclusives sur des sujets cruciaux.