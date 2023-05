Les avocats menacent de suspendre leur participation au procès du massacre du 28 septembre 2009, à partir du 29 mai prochain. S’exprimant chez nos confrères de FIM FM ce lundi 22 mai 2023, Maitre Paul Yomba Kourouma est revenu sur les raisons qui motivent cette décision.

L’avocat martèle que les raisons de cette suspension sont entre autres : l’amélioration des conditions de travail des Avocats et l’aide juridictionnelle. Selon lui, les avocats de la partie civile sont mieux traités que ceux de la défense.

« Il (Charles Wright NDLR) néglige des avocats qui sont des partis essentielles du temple. C’est en raison de son rétropédalage que nous prenons la décision ultime de suspendre toute participation en raison des discriminations qu’il a installée et qu’il entretient entre partenaires du temple. Nous sommes dans des positions inconfortables, que des avocats se trouvent dans des fauteuils comme s’ils étaient venus assister à une audience. Nous demandons que nos documents soient par paire. Vous voyez le déséquilibre qu’il y a entre le ministère public et la défense. Le ministère public est haut perché alors que ce n’est pas leur place ».

Parlant de l’aide juridictionnelle, Me Paul Yomba affirme que le ministère de la Justice « n’a pas prévu une prise en charge des avocats ». Selon lui, « c’est un acte de provocation, un amateurisme. Et c’est l’ignorance totale de la présence d’avocat dans une telle affaire. C’est très grave pour le ministre qui apparaissait comme le défenseur attitré des droits de l’homme, que le protecteur privilégié des droits de l’homme agisse de cette manière et ignore les avocats ».