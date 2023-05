La presse guinéenne s’est mobilisée ce lundi 22 mai 2023, pour annoncer des mesures vigoureuses concernant le gouvernement de la transition qui a posé des actions liberticides ces derniers jours. Le ministre Porte-parole du gouvernement guinéen Ousmane Gaoual Diallo a été déclaré ennemi de la presse à compter de ce jour.

Il faut souligner que Ousmane Gaoual Diallo est aussi le ministre des Postes et télécommunications. Les structures de régulation et de contrôle de l’internet relèvent de son département. Ce sont les différentes structures sous sa tutelle qui ont coupé l’Internet et bloqué les sites d’information et les réseaux sociaux en Guinée. Elles ont également démantelé les émetteurs de la radio Sabari et ceux de Love FM, brouillé les fréquences de Djoma FM et Fim Fm.

Le ministre a, de façon ouverte, menacé de fermer les médias qui ne seraient pas tendres avec son gouvernement. En représailles les associations de la presse guinéenne, le syndicat de professionnels de média ont déclaré Ousmane Gaoual Diallo comme premier ennemi.