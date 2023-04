La mosquée Fayçal, le plus grand lieu de culte musulman de la Guinée, avait récemment rouvert ses portes pour accueillir les fidèles à l’occasion du mois sacré du Ramadan. Cependant, elle sera bientôt refermée pour permettre la finalisation des travaux en cours dans le bâtiment.

L’entreprise chargée des travaux a annoncé que la mosquée sera temporairement fermée à partir du 25 avril 2023 afin de terminer les travaux de rénovation qui ont débuté il y a plusieurs mois. Selon les responsables de l’entreprise, ces travaux sont nécessaires pour améliorer la sécurité et le confort des fidèles fréquentant la mosquée.

Les travaux comprennent la réparation de certaines parties du bâtiment, l’installation de nouveaux systèmes de climatisation et de ventilation, ainsi que la mise à niveau des installations électriques et de plomberie. Les travaux ont été soigneusement planifiés pour minimiser les perturbations pour les fidèles et pour permettre une réouverture rapide de la mosquée une fois les travaux terminés.