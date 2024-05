La phase des réquisitions et plaidoiries dans le cadre du procès du massacre du 28 septembre 2009 a débuté, ce lundi 13 mai 2024. Une des parties civiles demande la condamnation solidaire des accusés.

Dans sa plaidoirie, Me Hamidou Barry a demandé au tribunal de retenir les accusés dans les liens de la culpabilité pour crimes contre l’humanité.

Il a ensuite plaidé pour que les accusés Moussa Dadis Camara, Aboubacar Toumba Diakité, Moussa Tiegboro Camara soient solidairement condamnés au paiement de 2 milliards de GNF pour chaque victime. Pour ce qui est des cas de viols et d’exactions sexuelles, il a requis le paiement de 1 milliard 500 millions de GNF pour chaque victime. Pour les cas de torture, de séquestration, d’arrestation et de détention illégale également 1 milliard 500 millions. Pour les blessés 1 milliard pour chaque victime et 20 milliards de GNF pour les dommages et intérêts. En cas de condamnation des accusés, il requiert 1 million de GNF d’astreinte par jour de retard de paiement.