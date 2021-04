La ville de Kouroussa, à l’instar de Siguiri et Faranah, a enregistré de violentes manifestations la semaine dernière. Des dégâts ont été constatés suite aux échauffourées entre jeunes manifestants et forces de l’ordre, y compris des pertes en vies humaines.

En se prononçant sur cette actualité, l’ancien député et membre du bureau exécutif de l’UFDG a exprimé son regret suite à ces violences.

« Je suis contre toute forme de violences qu’elle soit verbale ou physique. Donc, le fait d’apprendre qu’il y a eu deux personnes abattues, ça me touche à plus d’un titre. Les manifestations sociales qui ont eu lieu récemment à Kouroussa, ce n’est pas pour la politique et ce n’est pas lors des élections, c’est plutôt pour avoir le droit d’exploiter une zone qui leur rapportera de quoi vivre ou de quoi survivre », a indiqué Ben Youssouf Keita.

Poursuivant son intervention, il a aussi condamné les répressions violentes parfois effectuées par l’armée à la place des forces de maintien de d’ordre.

« Il faut que les manifestations soient gérées par les structures appropriées dans le cadre des réclamations en ce qui concerne l’exploitation minière. Ils ne peuvent pas se rendre justice. Les forces de défense et de sécurité sont normalement préparées pour répondre à de telles situations sans ôter la vie à qui que ce soit. Vous avez des gaz lacrymogènes, les bombes assourdissantes, des matraques et même des véhicules à eau chaude qui peuvent dissuader. Ils n’ont qu’à utiliser cela, au lieu de tirer à balles réelles sur la population. Nous ne sommes pas en période de guerre et nous ne sommes pas attaqués par des rebelles», déplore-t-il.

Ben Youssouf exige enfin que des enquêtes soient faites afin de rendre justice aux victimes et punir les coupables.