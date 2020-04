Malgré les critiques à l’encontre du nouveau président du parlement guinéen, certains députés espèrent quand à la capacité d’ Amadou Damaro Camara, de diriger la 9ème législature.

Depuis son élection à la tête de l’Assemblée nationale mardi, les réactions fusent de partout. De la classe politique guinéenne, à la société civile en passant par les citoyens, chacun y va de son commentaire.

À en croire certains Guinéens, le choix de l’ancien président du groupe parlementaire de la mouvance présidentielle, a été mal fait.

Plusieurs observateurs attendaient les têtes du Professeur Maurice Zogbelemou, Michel Kamano ou encore Togba Traoré, à la présidence de cette institution.

Le député, président du parti Génération Citoyenne (GeCi) et membre du groupe parlementaire « Alliance Patriotique», lance un défi au président Damaro.

«J’ose espérer qu’on aura un autre Damaro président de l’Assemblée. Parce que si c’est Damaro président du groupe parlementaire du Rpg arc-en-ciel, c’est catastrophique.» estime Fodé Mohamed Soumah

Honorable Soumah, reconnaît lui-même avoir critiqué Damaro Camara, plus d’une fois, par rapport à son verbe, mais aussi et surtout, par rapport à sa posture.

«Lorsqu’on est à un certain niveau de responsabilité, on doit pas avoir un discours d’un simple militant à la base. On doit pas non plus essayer, de s’adresser à sa base. On s’adresse aux Guinéens tout simplement. Et je crois que le rôle de tout politique, au-delà des convictions, c’est de savoir que nous sommes là à nous battre pour un idéal. Et cet idéal répond à des critères, répond à des obligations. Lorsqu’on est chef, on ne parle pas comme un chiffonnier.» fait remarquer le parlementaire

«Maintenant qu’il est le président de la deuxième institution du pays, j’ose espérer qu’on aura en face de nous, un autre Damaro. Si non, on croisera le fer avec lui. C’est aussi clair que ça.» conclut-il