La Tony Elumelu Foundation (TEF) a dévoilé, ce dimanche, la liste des jeunes entrepreneurs africains retenus pour son programme phare de soutien à l’entrepreneuriat sur le continent, au terme d’un processus de sélection particulièrement rigoureux.

Pour cette édition 2026, environ 3 200 entrepreneurs ont été sélectionnés parmi plus de 265 000 candidatures enregistrées à travers l’Afrique. Un chiffre qui témoigne à la fois du dynamisme croissant de l’écosystème entrepreneurial africain, mais aussi de l’ampleur des besoins en financement, en formation et en accompagnement des petites et moyennes entreprises (PME).

Dans ce lot, la Guinée se distingue avec trois jeunes entrepreneurs retenus. Il s’agit de Joachim Lamah et Kouramadou Magassouba, tous deux évoluant dans le secteur des services professionnels, ainsi que de Saa Mathieu Kamano, actif dans le domaine de l’agriculture et de l’agrobusiness.

Chaque année, le programme de la Tony Elumelu Foundation vise à identifier, former, encadrer et financer des entrepreneurs africains porteurs de projets innovants, avec pour objectif de stimuler la croissance économique et la création d’emplois sur le continent.

La sélection de ces trois Guinéens constitue une nouvelle opportunité pour valoriser l’innovation locale et renforcer la présence du pays dans les initiatives entrepreneuriales panafricaines.