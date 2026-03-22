Dans un contexte de flambée des prix du carburant, le président américain Donald Trump a haussé le ton ce samedi 21 mars 2026. Il a menacé d’intensifier les frappes, y compris contre des infrastructures stratégiques, si Iran ne rouvrait pas le détroit d’Ormuz dans un délai de 48 heures.

Cette déclaration intervient alors que les autorités iraniennes maintiennent la fermeture de ce passage maritime crucial, par lequel transite environ 20 % du pétrole mondial.

“Si l’Iran n’ouvre pas complètement, sans menace, le détroit d’Ormuz dans un délai de 48 heures à partir de cet instant précis, les États-Unis d’Amérique frapperont et anéantiront leurs différentes centrales électriques, en commençant par la plus grande en premier ! Merci de votre attention sur cette question”, a écrit Donald Trump sur le réseau social Truth.

En réaction, Téhéran a averti qu’il ciblerait toutes les infrastructures énergétiques américaines dans la région si ses propres installations étaient attaquées.

Sur le terrain, les tensions continuent de s’intensifier. L’Iran affirme avoir frappé Dimona, une ville israélienne abritant un centre de recherche nucléaire, ce samedi, faisant plusieurs blessés, en riposte à une attaque contre le site de Natanz.

Depuis le 28 février, les autorités iraniennes dénoncent une agression conjointe israélo-américaine, qui a entraîné la mort du Guide suprême, l’ayatollah Khamenei, ainsi que de plusieurs hauts responsables. En représailles, Téhéran poursuit ses frappes contre des bases militaires et des représentations diplomatiques américaines dans le Golfe.

L’ultimatum lancé par Donald Trump intervient également après le rejet par plusieurs pays de son appel pour former une coalition aux côtés des États-Unis afin de rouvrir le détroit d’Ormuz.