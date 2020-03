Dinguiraye: Les deux députés Fodé Maréga et Koumbis sont libres

Les députés Alpha Oumsane Diallo connu sous le nom de Koumbis et le Dr Fodé Maréga ont été libérés dans la nuit du samedi à dimanche à Dogomet.

C’est Cellou Dalein Diallo, président de l’Union des forces démocratiques e Guinée (UFDG), qui a donné l’information. Ces députés issus de sont parti, et tous originaires de Dinguiraye, ont été arrêtés le samedi 21 mars, à la veille du double scrutin législatif et référendaire.

Sur sa page Facebook, le président de l’UFDG a déclaré que « Alpha Ousmane Diallo et Fodé Maréga ont été enlevés, malmenés et expulsés manu militari de Dinguiraye en pleine nuit. Les deux députés, après avoir été dépouillés de leur argent et de leur téléphones, ont été abandonnés à 2h du matin aux environs de Dogomet. #Amoulanfé»