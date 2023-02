Le chef d’état-major général des armées, le général Sadiba Koulibaly a visité le poste de surveillance de Kounsitel dans la préfecture de Gaoual où il a constaté l’exploitation illicite de l’or a fait des ravages. Pour mettre fin à cette pratique, le général menace de limoger tous les responsables militaires et paramilitaires en cas de récidive.

Depuis quelques semaines, le général Sadiba Koulibaly est en tournée dans les garnisons militaires de la Guinée. Lors de son retour de Koundara, il a fait un arrêt à Kounsitel où il a constaté la destruction de l’environnement dû à l’exploitation illicite de l’or.

Interdite depuis 2021, les autorités d’alors avaient déployé des forces de défense et de sécurité dans la zone et c’est ce qui a continué avec le Cnrd. Malgré, les activités clandestines continuent en complicité avec certains agents. Pour stopper cette activité qui met en danger l’écosystème, le chef d’état-major général des armées ordonne aux hommes en uniforme d’arrêter immédiatement et promet de sévir.

« Vous êtes dans une localité où il y trop d’enjeux. Si nous apprenons désormais qu’il y a un problème quelque part dans Gaoual, le commandant de compagnie va sauter, le préfet, celui de la police et de la douane aussi, sans parler de celui du corps des conservateurs de la nature. On ne peut plus toléré », a menacé le Chef d’état-major général des armées, Sadiba Koulibaly au micro de nos confrères de la Rtg.