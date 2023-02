Le Ministre de la Justice et des droits de l’Homme, Alphonse Charles Wright a annoncé le retrait de sa plainte qu’il a engagé contre les deux journalistes du Groupe Hadafo Médias, (Lamine Guirassy et Mohamed Mara) pour ”diffamations et injures”.

L’empereur des poursuites justifie cette décision du retrait de cette plainte suite aux doléances faites par l’érudit de Kankan Elhadj Cheick Souleymane SIDIBE (Karamo Solo) et autres personnes « d’abandonner l’offense au nom d’Allah» : « j’accepte avec humilité de retirer ma plainte au pénal pour mettre fin à l’action publique dans la présente cause » a-t-il écrit à travers un communiqué adressé au Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Mafanco « Vous en souhaitant bonne réception, je compte sur votre diligence pour en tirer toutes les conséquences du droit liées au retrait de cette plainte » a-t-il lancé au procureur.

Pour rappel, deux convocations (la première le 17 février à laquelle, ils n’ont pas répondu et la deuxième c’était ce mercredi) avaient été déposées au groupe HADAFO médias afin que Mara et Guirassy se présentent à la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ).

Le Syndicat des professionnels de la presse de Guinée (SPPG) et Presse Solidaire appellent à une mobilisation « anti-Wright », ce jeudi 23 février pour dénoncer cette tentative de musellement de la presse.