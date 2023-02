Le pool d’avocats de Dr Ibrahima Kassory Fofana, ancien Premier ministre d’Alpha condé, se renforce par l’arrivée en son sein de Me Paul Yomba Kourouma. L’annonce a été faite ce jeudi 22 février 2023, lors d’une conférence animée par le collectif, pour dénoncer à nouveau l’incarcération de leur client.

À la surprise générale le célèbre avocat du barreau de Guinée, Me Paul Yomba Kourouma vient prête main-forte à Me Sidiki Bérété et l’ancien bâtonnier Me Dinah Sampil. L’avocat de Toumba Diakité dans le dossier des massacres au stade du 28 septembre 2009, déclare être venu secourir « un homme en danger ».

Il faut souligner que Me Kourouma et Me Sidiki Bérété ainsi que Me Dianah Sampil s’affrontent dans certains dossiers devant les cours et tribunaux du pays. Mais face à la CRIEF d’Aly Touré ils forment une même équipe pour défendre la cause de Kassory.

« Lorsque nous voyons la République en danger… notre bien commun, nous ne le permettrons pas, parce que nous cesserons de vivre et nous serons en voie de destruction. C’est en cela que je viens comme force en attente. J’ai laissé un homme en prison, mais je le rejoins tout de suite. Je suis venu au secours d’un homme en danger », s’est justifié maître Paul Yomba.