Près de six mois après la dissolution de l’Assemblée nationale, une dizaine des députés continuent de réclamer leurs salaires. Sur cette affaire, l’ex-député Boubacar Siddighy Diallo croit toujours à l’engagement du gouvernement de la transition dirigé par le Colonel Mamadi Doumbouya afin que ces élus anciens élus entrent en possession de leur argent.

A son retour au pays, le président de l’UMP compte relancer les démarches pour l’obtention de leurs salaires impayés. Il n’est pas question, à l’entendre, de laisser tomber alors qu’ils ont travaillé. « A mon retour, on va essayer de voir ce qu’il faut. Mais on va réclamer ça. C’est sûr, parce que c’est un travail qu’on a effectué, donc on va réclamer. A un moment ça semblait être en bonne voie. Je pense qu’ils (anciens députés, Ndlr) attendent la mise en place du CNT pour qu’ils règlent tout ça. Parce que c’est au budget du CNT qu’ils vont enlever. Cela fait six mois, mais ces gens là ne sont pas pressés.»

Malgré le retard pris pour la mise en place du Conseil national de la Transition (CNT), le président de l’UMP croit toujours entrer en possession de son dû même si cela prendra encore du temps.

« c’est nous qui avons travaillé. C’est notre argent. On peut dire qu’on renonce, qu’on le laisse où on le jette. Donc qu’ils le donnent ou pas, ça dépendra de chacun. Est-ce que chacun réclamera ou pas? Pour qu’on puisse savoir qu’est-ce qu’on va faire de façon générale, il faut qu’on se comprenne. Moi seul, je ne peux pas dire ce qu’on va faire. Je n’ai pas consulté les autres pour savoir en dernier ressort qu’est-ce qu’ils comptent faire. Là, ce que je dis n’engage que moi. S’ils ne nous paient pas ce n’est pas compréhensible. Ça ne serait pas du droit », a exprimé le député Boubacar Siddighy Diallo, au cours d’un entretien accordé à notre rédaction ce samedi 23 janvier 2022.